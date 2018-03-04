Шведская Барби обнародовала видео подготовки к интмной фото-сессии

Вчера, 18:49

Шведская Барби выложила в сеть видеоролик, как она готовится к непристойной фото-сессии. Ради своей мечты шведка удалила себе шесть рёбер.

Кроме этого, она сделала операцию на груди, увеличила губы, а также подвергла другие части тела пластическим вмешательствам. Молодая 26-летняя Пикси Фокс совсем недавно заявила о подготовке к началу собственного шоу. Теперь она активно посещает социальные сети, где при помощи своих фото заманивает всё больше мужчин.

Стоит заметить, в финале вышеупомянутого телешоу девушка должна будет преобразоваться в живой аналог анимационного героя ДжессикиРэббит.