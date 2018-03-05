Ратажковски прикрыла голую грудь драгоценными камнями

Сегодня, 03:45

Эмили Ратажковски спрятала свою пышную голую грудь под драгоценностями. По причине безумной популярности ей предлагают различные заманчивые идеи от глянцевых журналов.

Как стало известно, недавно она вступила в узы брака с едва знакомым ей кинопродюсером. Скорее всего новый муж вовсе и не против, чтобы его любимую женщину желали миллионы фолловеров ее страницы. Известная актриса Эмили Ратажковски является одной из наиболее сексуальных моделей, и это всё благодаря фото, которые она выкладывает на своей странице. Её подписчики уже смогли разглядеть многие позы, наряды и другое.