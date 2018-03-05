Аркадий Укупник ушел от жены к другой женщине

Сегодня, 03:15

В программе "Гости по утрам" известный певец Аркадий Укупник рассказал, почему распался его брак и как он полюбил другую и ушел к ней.

По словам певца, когда он встретился со своей нынешней супругой Натальей, он еще был женат. Но сильные чувства, охватившие их, заставили его подать на развод и уйти к новой возлюбленной. Об этом, как признался Укупник, он ни капельки не жалеет.

Со своей первой женой он сохранил дружеские отношения и до сих пор прекрасно общается с детьми.

С Натальей они живут вместе уже 20 лет. В 2011 году она подарила Аркадию дочь, которую назвали Софией. Она оказалась для них долгожданным ребенком, так как на протяжении десяти лет Наталье все никак не удавалось забеременеть.