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Брэд Питт и Дженнифер Энистон могут появиться вместе на церемонии «Оскар»

Сегодня, 14:58

Многие поклонники ожидают, что голливудский красавец Брэд Питт и звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон на предстоящей церемонии «Оскар» появятся вместе. Об этом сообщает портал «Версия.Инфо», ссылаясь на зарубежные источники.

Как передают американские СМИ, миллионы фанатов Брэда Питта и Дженнифер Энистон ожидают их совместного появления на церемонии награждения «Оскар», которая состоится в ночь с 4 на 5 марта. Как считают поклонники голливудской пары, актеры уже давно возобновили свои любовные отношения, однако тщательно это скрывают от своих бывших супругов и фанатов.

По мнению звездных критиков, «Оскар-2018» отличное время для громких заявлений, среди которых может стать новость о воссоединении бывших супругов Брэда Питта и Дженнифер Энистон.


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