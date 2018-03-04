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Курбан Омаров намекнул на измену Бородиной

Сегодня, 15:03

В социальной сети "ВКонтакте" муж Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал, как развивались их отношения с супругой. Однако всего три предложения натолкнули СМИ на мысль об измене Бородиной ее тогдашнему парню.

На своей страничке в Сети Курбан Омаров опубликовал песню "Stand By Me", под которую они с Ксений танцевали свадебный танец, а также фотографию со свадьбы.
Но папарацци решили провести мини-расследование об этой свадьбе. Как выяснилось, Омаров и Бородина поженились в июле 2015 года. В 2014 году Ксения еще имела отношения с Михаилом Терехиным. С ним же в июне 2015 года она была замечена на совместном отдыхе. Конечно, слабо верится в то, что спустя месяц после расставания с Михаилом, Ксения тут же бы вышла замуж за первого встречного. Исходя из этого следует вывод, что они были знакомы ранее. Да и слова Омарова, что за год до их свадьбы он включал вышеуказанный трек Ксении в машине. А значит, Бородина вполне могла изменять своему тогдашнему избраннику Терехину с Омаровым. 


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