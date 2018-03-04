Модель Алёна Шишкова начала стремительно набирать вес

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Популярная российская модель и бывшая супруга рэпера Тимати Алёна Шишкова начала стремительно набирать килограммы. Поклонники порадовались за девушку, так как считали, что Шишкова находилась на рани анорексии.

Известная блондинка Алёна Шишкова в микроблоге поделилась результатами своей последней фотосессии, где предстала в платье бренда Lichi. Поклонники заметили, что девушка немного прибавила в весе и теперь её фигура выглядит ещё более женственной. Стоит отметить, что ранее манекенщицу неоднократно обвиняли в чрезмерной худобе, которая уже совсем близка к анорексии.

Сама Шишкова говорит, что отлично чувствует себя в своем весе и никогда не сидела на жестких диетах. Отметим, на Instagram модели подписано шесть миллионов пользователей.