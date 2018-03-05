Участники секс-тренингов Алекса Лесли жалуются не непристойные задания

Сегодня, 02:30

В Таиланде задержаны белоруссы Алекс Лесли и Настя Рыбка по делу проведения секс-тренингов на территории страны. Участники в данном процессе жалуются на выполнение непристойных заданий.

Журналистам удалось взять интервью у молодых людей, увлекающиеся идеей соблазнения, которую собственно и использует секс-инструктор Алекс Лесли. Как говорят ребята, в начале всё было отлично. Но потом они были разочарованы. В целях раскрепощения их секс-гуру советовал ходить на улице голыми, заниматься любовью в общественных местах на глазах у людей. Парням рекомендовал предлагать незнакомкам секс прям на улице.

Корреспонденты смогли заполучить видоеоролик, где Алекс Лесли предстал перед аудиторией не пикап-мастером, а прыщавым юным ботаником. Тогда он признался, что имел проблемы в общении с девушками. С целью преодолеть такие трудности он и разработал вышеупомянутую программу для соблазнения и довольно преуспел в ней.