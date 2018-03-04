Сергей Светлаков жестко раскритиковал выступление тагильчанки на шоу "Песни"

Сегодня, 14:32

На шоу "Песни" 25-летняя Анастасия Зудова из Нижнего Тагила не прошла на следующий этап из-за жесткой критики Сергея Светлакова.

На кастинге Анастасия исполнила песню из репертуара любимой группы "Ленинград", в которую, по ее признаниям, она хотела бы попасть.

Однако после выступления мнения членов жюри разделились. Тимати, хоть и не пропустил тагильчанку в следующий тур, однако похвалил и отметил ,что Сергею Шнурову не мешало бы присмотреться к ней, как к вокалистке его группы.

Сергей Светлаков тем временем более жестко прокомментировал исполнение песни, сказав, что его это не зацепило и со словами Тимати он крайне не согласен.

Не пройдя кастинг, девушка уже за кулисами очень расстроилась.