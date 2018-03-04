У Цымбалюк-Романовской появился новый любовник

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Известный пианист поведал на телеканале НТВ про роман с Цымбалюк-Романовской. Между ней и Олегом Полянским пробежала искра, но всё так и осталось на одном уровне.

Как стало известно, они не довели дело до серьёзных отношений. На данный момент ещё не стихает громкий скандал после разрыва отношений актёра Армена Джигарханяна и его супруги, в роли которой и была Цымбалюк. Каждый раз всплывают новые детали произошедшего и немало тайн из прошлого.

Сотрудники программы на НТВ смогли узнать у Олега Полянского, что он встретился с Виталиной Цымбалюк-Романовской в украинской столице. В то время они закрутили роман, хоть это и было временное увлечение. После музыкант прибыл в Кельн для того, чтобы строить свою карьеру. Олег полагает, что красотка использовала его в своих меркантильных целях. Как он говорит, в мире музыки женщины зачастую делают себе карьеру за счёт мужчин.