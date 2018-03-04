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Певец Юлиан назвал телевидение "хамской машиной"

Сегодня, 14:07

Певца Юлиана не пригласили на телеюбилей известного дизайнера Вячеслава Зайцева. Данный факт возмутил исполнителя, что и сказалось на его выражениях в сторону отечественного телевидения, или "хамской машины", а также программы Андрея Малахова.

Программа "Привет, Андрей", которая посвящена юбилею Вячеслава Зайцева, вышла достаточно скандальной еще до эфира.
Дело в том, что организаторы приглашали звездных гостей, которые одевались у известного дизайнера. Однако не все смогли присутствовать из-за запрета руководства канала. Среди них оказался и певец Юлиан, который еще с 90-х годов сотрудничал с Зайцевым.
Планируя выступления Юлиана, организаторы вместе с ним долго работали над подготовкой сценария, планировали показ концертов и так далее. Однако буквально за день до съемок артисту позвонили и сказали не приезжать. Его место займет Прохор Шаляпин.
Команда Андрея Малахова данную ситуацию не комментирует, а сам Юлиан отнесся спокойно к данному факту и следует своему гастрольному графику.
Певец заявил, что сегодняшнее телевидение стало "хамской машиной", которой управляют богачи, решающие, кого видеть на экранах, а кого нет, и давая право выступать лишь избранным, то бишь своим.


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