Юлия Ковальчук гордится неверностью мужа

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Певица Юлия Ковальчук в своем Instagram опубликовала фото с «рогами» и с гордостью сообщила о неверности супруга.

На своей странице в Instagram певица Юлия Ковальчук написала, что ее муж Алексей Чумаков признался в своей неверности. По ее словам, мужчина заверил, что измена была лишь один раз, и она не знает, верить этому, или нет. После сообщения артистка поставила много веселых смайликов и ряд хэштегов "#ребята #это #юмор #несерьезно", что указывает на неправдивость данной информации. Таким сообщением певица подписала пост с фото, где она стоит на фоне ветвей дерева над ее головой, напоминающих «рога».

Однако поклонники не оценили подобный юмор. Многие всерьез обеспокоились разладом в личной жизни певицы, не поняв намека на шутку. Некоторые обиделись на Юлию и посоветовали ей научиться шутить получше, или нанять специалиста по пиару, так как у нее шутки довольно «тупенькие». Кто-то из поклонников предостерег девушку, что такими фразами она «накаркает и доиграется».