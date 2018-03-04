Анна Седокова рассказала о неприятности в аэропорту Шереметьево

Сегодня, 13:01

Певица Анна Седокова отправилась в отпуск за границу, воспользовавшись услугами московского Шереметьево. Уже на борту самолёта она об этом пожалела.





Артистка рассказала поклонникам, как неприятно у неё началась неделя отпуска, который она надеялась провести с позитивными мыслями. Чуть не упустив свой второй рейс, Седоковой пришлось лететь в салоне с очень шумной семьёй. Самыми шумными были родители детей, а малыши активно перенимали манеру общения взрослых. Притом ни мама, ни папа даже подумать не хотели о каких-либо нормах приличия, говорит певица. Их поведение повлияло и на саму исполнительницу: «…мама начала активно раскладывать вещи, даже мне засунула какие-то журналы, они минут 20 стояли, потом уселись, потом опять встали».



Сама Анна Седокова не осмелилась сделать замечание, потому что не хотела показаться «стервой». Но поклонники её поддержали, сказав, что поступили бы так же – это называется воспитанием. «Я мама трёх детей и ведущая первого тревел-шоу с детьми. Дети - моя жизнь и всё для меня…Я о том, что это не дети, а родители. Это их задача, а не стюардесс или чужих теть, объяснить, что есть правила поведения в обществе», - возмущается артистка. Подписчики заметили, что такие пассажиры чаще всего встречались им именно в этом аэропорту.