Борис Гребенщиков угодил в реанимацию в Санкт-Петербурге

Сегодня, 13:04

Известный музыкант Борис Гребенщиков экстренно госпитализирован в медучреждение. Лидер группы «Аквариум» в данный момент находится в реанимации Петербурга.

О причинах внезапного ухудшения самочувствия Гребенщикова пока ничего не известно. Между тем, осведомлённый источник сообщает, что у музыканта начались проблемы с сердцем. Предполагается, что дало о себе знать неудачное шунтирование, которое ему провели ранее. В какой именно клинике и в каком состоянии находится звезда, не известно. По некоторым данным, у Гребенщикова обнаружили серьёзные проблемы со здоровьем.

Ранее мы писали, что в США госпитализировали рэпера Рика Росса. Скорую помощь к себе домой вызвал сам музыкант. О причинах госпитализации ничего не сообщается.