«Морячка на пенсии»: Ларису Долину раскритиковали за внешний вид на юбилее Зайцева

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Ларису Долину поклонники раскритиковали за странный внешний вид, когда певица появилась на юбилее отечественного дизайнера Вячеслава Зайцева. В Сети высмеяли не только неудачный наряд, но и чрезмерное увлечение артистки уколами ботокса.

62-летняя артистка Лариса Долина шокировала поклонников своим внешним видом. Дело в том, что певица вышла на сцену в костюме морячки с откровенным декольте. Также многие фанаты отметили, что Долина значительно прибавила в весе, а её лицо напомнило маску Джокера, и-за злоупотреблением уколами красоты.

Поклонники в комментариях заявили, что подобный наряд совершенно не подходит Долиной ни по возрасту, ни по комплекции. Более того, яркий макияж и подростковая прическа только ещё больше подчеркнули уважительный возраст российской знаменитости