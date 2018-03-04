Бузову заподозрили в родстве с Гитлером

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Гастроли Ольги Бузовой завершились концертом в Петропавловске-Камчатском. Завистники певицы рассмотрели на фото звезды фашистские замашки и обвинили в родстве с Адольфом Гитлером. Провокационный снимок попал на страницу Ольги в Instagram.

Поклонники Ольги Бузовой наслаждаются выступлениями любимицы в городах России. Есть конкуренты и хейтеры, которые завидуют успеху «простушки» из «Дома-2». Накануне Бузова посетила Петропавловск-Камчатский и отдала свою позитивную энергию поклонниками. Ольга прогулялась по городу и с удовольствием раздавала автографы.

Фотоотчеты по привычке публикует в соцсети Instagram. Последнее ее фото вызвало шквал негативных эмоций из-за особенного положения правой руки звезды. В ее позе рассмотрели фашистские намеки и даже начали судачить о ее родстве с Адольфом Гитлером.