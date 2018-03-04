«Снимай тогда всё!»: Фанаты были поражены новым образом «Русской Кардашьян»

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Модель Анастасия Квитко, она же «Русская Кардашьян», выставила очень откровенный снимок с пляжа. Купальник не полностью прикрывал голую грудь, а только скрывал соски. Фанаты заявили, что в таком случае можно было бы уже и вообще «всё снять», как сообщает VladTime.

«Русская Кардашьян» в подписи под фото поинтересовалась, не помогут ли ей очистить обнажённое тело от песка. Им были присыпаны ноги и плечи знаменитости. Девушка нежилась под солнцем, показывая интимные части тела. Большая часть поклонников пришли к выводу, что следовало бы совсем оголиться, а не интриговать прикрытыми сосками.

Некоторые из них, впрочем, возмутились столь откровенной фотографии и подписи под ней, где находили некий скрытый и не слишком цензурный мотив. Люди стали с сарказмом предрекать «Русской Кардашьян» в дальнейшем карьеру в фильмах «для взрослых», отмечая, что даже та, кого она старательно копирует, представляется скромнее.