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Регина Тодоренко своей «жирной ляжкой» мотивирует фанатов на занятие спортом

Сегодня, 12:26

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко пожаловалась подписчикам в Facebook на лишние килограммы, набранные ею в зимний период. Знаменитость продемонстрировала фанатам свою «жирную ляжку» и призвала их заниматься спортом.

Звезда призналась, что, как и многие её поклонники, не смогла удержаться перед соблазном полакомиться праздничными блюдами, за что и поплатилась, набрав три лишних килограмма. Каким именно образом Регина намерена избавляться от избыточного веса, она не уточнила. Подписчики озаботились здоровьем своего кумира, ведь ещё недавно Тодоренко вынуждена была лечь в больницу.

Ранее мы писали, что телеведущая намекнула на намерение увеличить грудь. Знаменитость призналась, что мечтает о более пышных формах.


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