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Алёна Водонаева избавилась от конкурента

Сегодня, 12:37

Известная российской публике Алена Водонаева сделала сенсационное заявление. Издание «СтарХит» опубликовало откровение звезды. Алена Водонаева сообщила, что в прошлом избавилась от конкурента.

Алена Водонаева решила купить сыну питомца. Звездный ребенок давно просил Алену о приобретении кота или собаки, но певица была несокрушима. Водонаева накануне все же поддалась желанию ребенка, и в их доме появился котенок. Однако внимательные фанаты Алёны озадачились судьбой французского голубого Шартреза, внезапно исчезнувшего в 2009 году.

Как оказалось, артистка была вынуждена отдать любимца на воспитание в другую семью, поскольку находилась в положении. Водонаева подчеркнула, что ее гинеколог посоветовала избавиться от конкурента на жизнь ее будущего ребенка. Алёна Водонаева пожертвовала котом ради рождения ребёнка.


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