Анна Семенович случайно показала декольте

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Известная российская певица Анна Семенович порадовала подписчиков Instagram новыми фото. Артистка в сексуальном образе случайно показала декольте.

Анна Семенович порадовала поклонников отличным философским выражением в социальной сети Instagram.

«Жизнь идёт то по белой полосе, то по чёрной», - подмечает наблюдательная Семенович.

Также покорила всех юзеров отличным нарядом - блузой с широкими рукавами. Принт «горошек» пришелся по вкусу подписчикам звезды. Анна также пожелала удачного дня всем, кто прочтет ее пост.

За 10 минут запись обладательницы пышных форм набрала тысячу отметок «Нравится».

Подписчики Семенович не перестают радовать артистку своими лестными комментариями: «Сама гармония в этом фото», «Красатулечка позитивная».