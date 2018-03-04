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Садальский поведал о причинах скандальной критики

Сегодня, 11:45

Садальский указал на причины скандальных выражений. Множество его фанатов отмечают, что в нынешнее время практически невозможно найти известных персон, которые не боятся взболтнуть лишнего.

Давно известно, что актёр зачастую появляется в эпицентре скандалов среди звёзд. На своей странице в социальной сети Instagram он решил прояснить ситуацию по факту свои резких высказываний.

"То, что я говорю, может показаться очень грубым или обидным, но этим я не намереваюсь кому-либо желать зла. Я всего-лишь говорю правду", - написал в соцсети Станислав Садальский.

Тем не менее, есть и те, кто осуждает его за чрезмерную грубость и открытое намерение выбить из колеи своих же коллег по цеху, на примере с Максимом Галкиным.

"Любой человек знает о себе правду, но никто не хочет слушать её от третьих лиц", - отмечают комментариями пост читатели.


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