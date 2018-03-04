Нет любви: Поклонники раскритиковали то, как Волочкова с любовником ходили в мужской монастырь

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Известная балерина Анастасия Волочкова побывала с возлюбленным в мужском монастыре. Фанаты раскритиковали то, как себя вёл кавалер знаменитости, как сообщает VladTime.

Анастасия Волочкова выставила несколько фотографий в Instagram, позируя на фоне святых мест. Поклонники заметили, что её возлюбленный совсем не проявляет эмоции по отношению к балерине. Они заявили, что Михаил стоял, словно был чем-то сильно недоволен, что убедило значительную часть комментаторов – мужчина проводит время со звездой исключительно в меркантильных целях, а не потому, что её любит.

Также поклонники раскритиковали сам факт посещения храма Анастасией Волочковой. В первую очередь, их поразило то, что балерина надела джинсы. Далее фанаты обратили внимание, что буквально в следующей записи артистка показывала, как веселится в бразильском ресторане. Это навело на мысли, что в действительности Волочкова – совсем не религиозный человек, и её частые снимки из святых мест – это исключительно «показуха».