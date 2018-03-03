Канье Уэст справил нужду на глазах у Ким Кардашьян

Вчера, 22:55

Канье Уэст сделал вид, что справляет нужду на глазах у Ким Кардашьян и папарацци в аэропорту Ханеда, Токио. Это произошло несколько дней назад. Выйдя из самолета, Канье Уэст понял, что хочет в туалет.

В итоге он подбежал к стене и стал справлять нужду на глазах у всех присутствующих пассажиров и папарацци. Видимо, артист перепил жидкостей на борту самолета. Канье был одет в шорты и спортивный реглан, а стену он стал использовать как импровизированный писсуар. Благо, 40-летний Канье просто изображал этот процесс, судя по всему, чтобы рассмешить любимую. Так как Ким Кардашьян рассмеялась, можно считать, что шутка удалась.

Это не первый случай, когда звезды ведут себя так вызывающе. Совершенно недавно Ким порадовала своих поклонников новой прической и цветом волос. Многие, правда, заподозрили звезду в том, что она “косит” под свою младшую сестру Кайли, которая в свою очередь обожает носить парики. Но девушка всех уверяет, что это не парик, а настоящие волосы, которые были покрашены.