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Полуголая Бузова заставила ребёнка танцевать на сцене

Вчера, 22:25

На концерте во Владивостоке Ольга Бузова в полуобнаженном виде заставила маленького мальчика показать парням из её подтанцовки, как надо правильно танцевать. Соответствующее видео опубликовано на странице Instagram певицы.

"Новое поколение подрастает", - такой подписью сопроводила свой пост Бузова. В видеоролике Бузова шутливо упрекнула своих танцоров в неумении танцевать и попросила малыша показать им, как надо. Ребята сделали вид, что покидают сцену, под смех публики, но затем вернулись, а мальчик, немного застеснявшись, в итоге всё же подошёл к ним и сделал несколько танцевальных па, окончательно покорив зал.


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