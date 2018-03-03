Полуголая Бузова заставила ребёнка танцевать на сцене

Вчера, 22:25

На концерте во Владивостоке Ольга Бузова в полуобнаженном виде заставила маленького мальчика показать парням из её подтанцовки, как надо правильно танцевать. Соответствующее видео опубликовано на странице Instagram певицы.

"Новое поколение подрастает", - такой подписью сопроводила свой пост Бузова. В видеоролике Бузова шутливо упрекнула своих танцоров в неумении танцевать и попросила малыша показать им, как надо. Ребята сделали вид, что покидают сцену, под смех публики, но затем вернулись, а мальчик, немного застеснявшись, в итоге всё же подошёл к ним и сделал несколько танцевальных па, окончательно покорив зал.