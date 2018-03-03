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Ангел Victoria's Secret полностью обнажилась на пляже

Вчера, 21:28

Американская топ-модель, одна из самых эротичных ангелов Victoria's Secret Жасмин Тукс недавно обнажилась полностью в фотосессии на пляже. Горячие снимки 27-летняя девушка опубликовала в своём Instagram.

Жасмин Тукс продемонстрировала своё безупречное тело на фоне сумерек на морском побережье. Модель расслабленно лежит на песке, на одном из снимков прикрывая глаза. Ангел Victoria's Secret абсолютно обнажена, но все интимные места остались недоступны взорам любопытных - грудь девушки, присыпанную морским песком, скрывают её руки, и тень закрывает полностью места ниже пояса.

27-летняя модель успешно строит не только свою карьеру, но и личную жизнь. Жасмин Тукс связала себя узами брака с коллегой по работе Тобиасом Соренсеном, с которым познакомилась в клубе более 5 лет назад, в 2012.


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