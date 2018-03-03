Бузова отреагировала на совет Нагиева спать «без трусов»

Вчера, 21:10

Телеведущая Ольга Бузова не смогла пройти мимо очередной остроумной публикации в Instagram-блоге своего друга Дмитрия Нагиева, где последний дал рекомендации подписчикам наслаждаться приходом весны и спокойно спать «без трусов». Звезда «Дома-2» в комментариях под постом оставила короткий отзыв, примерив совет актёра на себе.

Бузова посетовала на то, что у неё дома по-прежнему холодно, а потому спать без нижнего белья ей пока нельзя. На запись теледивы тотчас же «слетелись» её хейтеры, которые припомнили знаменитости полуобнажённые пляски на концертах. Пользователи обвинили Ольгу в двуличии и заподозрили во флирте с Нагиевым.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова обнажилась до нижнего белья на концерте в Хабаровске. Об этом многим поклонникам стало известно из её же блога в Instagram, где звезда опубликовала видео с откровенного выступления.