Бузова опубликовала в Instagram фото голых ягодиц

Вчера, 20:41

Скандальная поп-исполнительница Ольга Бузова взволновала мужскую часть своих подписчиков эротическим фото в откровенном темном наряде, собрав почти полмиллиона лайков и тысячи лестных комментариев.

На интимном снимке певица запечатлена со спины в сидячем положении, повернув голову в сторону фотографа. Откровенный темный наряд Бузовой полностью обнажает ее ягодицы, ноги и верхнюю часть спины. Именно «пятая точка» скандальной певицы привлекла к себе больше всего внимания. Мужская аудитория Instagram лестно отозвалась о привлекательной фигуре кумира. Всего за сутки эротическая фотография Бузовой собрала почти полмиллиона лайков.

Согласно мнению некоторых подписчиков певицы, демонстрацией обнаженных ягодиц Ольга попыталась хотя бы на несколько часов прекратить неприятные разговоры о своей личной жизни.