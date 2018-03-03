VistaNews.ru


Бузова опубликовала в Instagram фото голых ягодиц

Вчера, 20:41

Скандальная поп-исполнительница Ольга Бузова взволновала мужскую часть своих подписчиков эротическим фото в откровенном темном наряде, собрав почти полмиллиона лайков и тысячи лестных комментариев.

На интимном снимке певица запечатлена со спины в сидячем положении, повернув голову в сторону фотографа. Откровенный темный наряд Бузовой полностью обнажает ее ягодицы, ноги и верхнюю часть спины. Именно «пятая точка» скандальной певицы привлекла к себе больше всего внимания. Мужская аудитория Instagram лестно отозвалась о привлекательной фигуре кумира. Всего за сутки эротическая фотография Бузовой собрала почти полмиллиона лайков.

Согласно мнению некоторых подписчиков певицы, демонстрацией обнаженных ягодиц Ольга попыталась хотя бы на несколько часов прекратить неприятные разговоры о своей личной жизни.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.