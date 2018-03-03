«Не по погоде»: Поклонники раскритиковали новый образ Полины Гагариной

Вчера, 21:21

Популярная исполнительница Полина Гагарина выставила в Instagram фото, где была в интересном весеннем образе. Однако фанаты заявили, что он совершенно не подходит для российских реалий, учитывая сильные морозы в начале марта, как сообщает VladTime.

На Полине Гагариной был белый брючный наряд. Артистка признала и сама, что действительно образ не актуальный для нынешней погоды, однако очень уж ей захотелось почувствовать себя, как весной. Интернет-пользователи, однако, подчеркнули, что это всё-таки не оправдание для такого наряда.

По мнению подписчиков, цель появления в данном образе была исключительно рекламной. На самом же деле наряд Полине Гагариной не понравился. Некоторые также заявили, что он и не совсем идёт артистке. В частности, претензии были к аксессуарам. «На мой взгляд, сумка не пропорциональна вашей фигуре, она (сумка) как будто живёт своей жизнью», - отметила одна поклонница.