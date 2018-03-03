Сергей Жуков рассказал о подарке жене к 8 Марта

Вчера, 19:26

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков поделился с подписчиками в Instagram трогательной историей выбора подарка к 8 Марта для своей любимой супруги Регины Бурд. Певец признался, что присмотрел его ещё в Париже.

Именно в столице Франции знаменитость прогуливался со своей женой и забрёл в ювелирную лавку, где предложил возлюбленной выбрать себе что-нибудь. Регина, по словам Жукова, поскромничала и указала на достаточно небольшое украшение. Какое именно певец, не уточнил, но добавил, что в бутике в тот день не оказалось подходящего размера. После этого лидер «Руки вверх!» пообещал супруге отыскать и подарить ей это самое украшение. Сделать это, по счастливой случайности, ему удалось в канун 8 Марта в Москве. Сергей посетил лавку того же бренда, который предлагал им услуги в Париже, и заказал там то самое заветное украшение для жены. Певец показал в Instagram покупку и пообещал презентовать её матери своих детей аккурат к празднику.

Ранее мужчины России рассказали, что будут дарить дамам на 8 марта. 82% респондентов заявили, что обязательно поздравят женщин в этот день.