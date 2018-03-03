«Чужая машина»: Поклонники не поверили, что Павел Воля был владельцем Smart

Вчера, 18:22

Резидент Comedy Club Павел Воля выставил в Instagram объявление о продаже машины марки Smart. Интернет-пользователи не поверили, что артист действительно был владельцем такого автомобиля.

По словам Павла Воли, это его «самая любимая машина», однако по семейным обстоятельствам он из неё «вырос». Артист рассказал обо всех достоинствах авто, отметив, что такой сложно где-то найти. Также он подчеркнул, что отдаст новому владельцу и свои фирменные номера – Х001АМ 77, которые «гремели по всей Москве». С последним интернет-пользователи согласились и даже выразили желание приобрести их отдельно, а вот насчёт того, действительно ли это автомобиль Павла Воли, засомневались, как сообщает VistaNews.

Поклонники подчеркнули, что никогда не видели его в такой машине. Фотографий, рекламирующих автомобиль, было несколько, и среди них также снимок салона. Однако фанаты не смогли припомнить ни одного кадра из тех, что попадает в Сеть, где Павел Воля позировал бы именно в машине марки Smart. Некоторые заявили, что более вероятно следующее – артист приобрёл не так давно это авто, а теперь решил его перепродать подороже.