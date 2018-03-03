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Раскрыта связь Малахова и Шурыгиной

Вчера, 17:32

История изнасилования Дианы Шурыгиной помогла выйти передаче Малахова на высокие рейтинги. Из-за этого известный телеведущий Андрей Малахов снова и снова выпускает передачи с участием юной Дианы.

 Как рассказал бывший работник медиа Радмир Кузнец, в истории малолетней любительницы вписок не все чисто. Мужчина показывает видеозаписи, на которых видно, что девочка сама добровольно пьет алкоголь и ведет себя довольно развратно. Радмир уверен, что в программе Малахова обманывают телезрителей. Согласно предварительно собранной информации, Кузнец согласился, что история с изнасилованием девочки действительно произошла, однако вышеупомянутая видеозапись полная постановка.

По словам Радмира, редакторы таких скандальных телешоу вынуждены искать истории, которые поднимут рейтинг телепередаче. Обычно это связано с изнасилованиями, убийствами, алкоголем и так далее.

Кузнец подчеркивает, что это не первая программа, которая занимается подобными случаями. Раз в месяц стабильно можно увидеть телешоу, где будут снимать «новую Диану». Потому что каждый раз снимать о Шурыгиной неинтересно, зрители быстро потеряют интерес к ситуации, но и забрасывать такой проект тоже нельзя, так как это приносит высокий рейтинг программе Малахова.


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