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Лена Миро осудила Пелагею за отсутствие реакции на измену мужа

Вчера, 16:39

Блогер Лена Миро обвинила певицу Пелагею в отсутствии гордости на фоне скандала с якобы изменой её супруга, хоккеиста Ивана Телегина. "Лидер мнений" в очередной раз решила вмешаться в личные отношения знаменитостей и дать свою оценку происходящему.

В частности, Миро призналась, что в подобных случаях ей стыдно за всех женщин, даже таких «простеньких», как Пелагея. Знаменитую певицу она назвала «забитой бабой», которая проглотила унизительную ситуацию и с «натянутой улыбкой» отправилась в Кремль чествовать вернувшегося с Олимпиады мужа-изменщика. Помимо прочего, блогер также допустила, что Пелагея прощает подобные поступки супругу возлюбленному из-за того, что сама имеет отношения на стороне.

Ранее мы писали, что Лена Миро обвинила Анну Нетребко в обогащении на смерти Хворостовского. Блогер пришла к выводу, что оперная дива решила подзаработать на трагедии.


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