Ведущая «Орёл и Решка» скопировала образ Ким Кардашьян

Вчера, 19:00

Ведущая «Орёл и Решка. Шоппинг» Мария Ивакова скопировала образ Ким Кардашьян. Поклонники раскритиковали попытку артистки прикинуться частью голливудского семейства, как сообщает VladTime.

Снимок в новом образе ведущая «Орёл и Решка. Шоппинг» показала в Instagram. Она попросила семейство Кардашьян принять её. Мария Ивакова и вправду очень точно передала основное, по чему известна Ким: обувь, открытая одежда, цвет волос и провокационная поза. Девушка назвала себя Машей Кардашьян.

Интернет-пользователи резко раскритиковали такой образ. Большинство из них отметили, что Мария Ивакова напоминает путану, и вообще это выглядит вульгарно и пошло. Некоторые, впрочем, подчеркнули, что даже если и принять сам образ, в нём ведущая «Орёл и Решка. Шоппинг» не похожа на Кардашьян. В частности, одной подписчице она больше напомнила Вику Крутую – певицу и приёмную дочь известного композитора.