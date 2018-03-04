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Моби считает себя причастным частично к появлению на рынке iPhone

Сегодня, 03:30

Музыкальный исполнитель по имени Моби из Британии заявил, что имеет прямое отношение к производству iPhone от компании Apple. В этом он признался сам СМИ, хотя и неохотно.

 Моби утверждает, что очень давно, когда о таких устройствах, как смартфон или МР3-плеер никто не мог и догадываться, у певца была частная встреча с Джимми Диксоном. Они разговорились о рейтингах компаний по выпуску электроники. В итоге Моби нечаянно сказал, что популярность и спрос производителей может существенно подняться, когда на рынок к потребителю выйдет МР3-устройство под известной маркой. Буквально через несколько месяцев Apple заявил о выпуске уникального аппарата, которым стал iPod.

Интересным остается тот факт, что первый экземпляр подарили именно Моби. Через некоторое время музыкант в диалоге с представителями СМИ сообщил, что в данном устройстве просто не хватает камеры и опции звонка. После такого заявления история повторилась – на рынке появился iPhone. И опять одним из первых владельцев стал музыкант Моби.


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