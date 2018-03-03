VistaNews.ru


Ясновидящая: Врачи следят за состоянием здоровья Ирины Пеговой

Сегодня, 15:17

Изрядно исхудавшая Ирина Пегова в последнее время находится под тщательным наблюдением врачей. Об этом прессе сообщила таролог Марианна Абравитова, которая с уверенностью заявила, что актриса плотно общается со специалистами в области медицины.

Новый образ изрядно напугал поклонников Пеговой. Девушка сильно похудела и осунулась. После этого появилась масса слухов о заболевании знаменитости. Ясновидящая же все эти домыслы опровергла и поспешила успокоить фанатов звезды. Похудение Ирины связано исключительно с её личным желанием. Якобы актриса уже давно мечтала привести свои формы в порядок. В этом ей активно помогали врачи-диетологи, которые постоянно следили за состоянием организма звезды. В то же время Абравитова, ссылаясь на карты, утверждает, что Пегова уже скоро вновь захочет вернуть себе былой образ. Именно в нём её якобы ждёт большой успех.

Ранее мы писали, что поклонники не узнали актрису Ирину Пегову из-за её худобы. Знаменитость шокировала армию своих фанатов изменениями во внешнем виде.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.