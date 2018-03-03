Ясновидящая: Врачи следят за состоянием здоровья Ирины Пеговой

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Изрядно исхудавшая Ирина Пегова в последнее время находится под тщательным наблюдением врачей. Об этом прессе сообщила таролог Марианна Абравитова, которая с уверенностью заявила, что актриса плотно общается со специалистами в области медицины.

Новый образ изрядно напугал поклонников Пеговой. Девушка сильно похудела и осунулась. После этого появилась масса слухов о заболевании знаменитости. Ясновидящая же все эти домыслы опровергла и поспешила успокоить фанатов звезды. Похудение Ирины связано исключительно с её личным желанием. Якобы актриса уже давно мечтала привести свои формы в порядок. В этом ей активно помогали врачи-диетологи, которые постоянно следили за состоянием организма звезды. В то же время Абравитова, ссылаясь на карты, утверждает, что Пегова уже скоро вновь захочет вернуть себе былой образ. Именно в нём её якобы ждёт большой успех.

Ранее мы писали, что поклонники не узнали актрису Ирину Пегову из-за её худобы. Знаменитость шокировала армию своих фанатов изменениями во внешнем виде.