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Анюта Рай снялась голой для рекламы виллы

Сегодня, 15:03

Фотомодель Анюта Рай, которая не стесняется демонстрировать свою шикарную фигуру, разделась для фоторекламы виллы, где проживает.

 Вилла расположена на Бали. Там же проводит свой отдых и Анюта, временами публикуя рекламные посты. Для того чтобы продвинуть компанию, предоставляющую возможность аренды места проживания, Рай снялась обнажённой, но прикрылась журналом. Девушка даже решила немного порассуждать: «Когда я всё-таки решусь купить домик на Бали, он будет выглядеть именно так: большой, но уютный, продуман до мелочей, 4 спальни с мансардой, огромный глубокий бассейн, спортзал, выход двух спален прямо в рисовые поля».

К этому плану она добавила также ванну посреди джунглей, невероятный интерьер и главное – всё должно быть сделано из натуральных материалов. Ещё у модели будет комната, где можно будет посмотреть фильм, сыграть в покер или бильярд. Поклонники поддержали идею такой жизни на Бали, но поспешили спуститься с небес прямо в российские морозы.


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