Екатерина Андреева рассказала о своих завтраках на Мальдивах

Вчера, 17:00

Екатерина Андреева рассказала поклонникам, что она предпочитает видеть на своем столе за завтраком. Ведущая программы «Время» рассказала, что позволяет ей сохранять фигуру.

Для своего отпуска известная российская ведущая выбрала Мальдивы. И это неудивительно – многие из звезд шоу-бизнеса говорят об островах в позитивном тоне. По их замечаниям, атмосфера отдыха не дает им расслабиться на столько, что бы вернуться домой, набрав несколько лишних килограмм. Российская ведущая рассказала, почему происходит именно так.

На странице телеведущей в социальной сети Instagram опубликовано несколько видео, на которой повар отеля готовит ей различную здоровую пищу. В рацион Екатерины на протяжении нескольких дней входили фасоль, арахисовое масло, овсянку и многие другие ингредиенты. Звезда рассказала, что ее завтраки являются достаточно калорийными, но максимально полезными для здоровья и фигуры.

Подписчики российской ведущей отнеслись с восторгом к подходу в вопросе «как есть и не поправляться».