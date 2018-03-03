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Вячеслав Зайцев раздавлен разлукой с любимым сыном

Сегодня, 14:45

Знаменитый модельер Вячеслав Зайцев 2 марта отметил юбилей – 80 лет. Женился Зайцев и расстался с первой и единственной женой совсем юным. Сейчас кутюрье раздавлен долгой разлукой с любимым сыном Егором.

Известный российский кутюрье не скрывает, что ему удалось прожить интересную, насыщенную и творческую жизнь. На именинном пироге у Зайцева горели 80 свечек. Однако праздник приобрел темные краски после воспоминаний Вячеслава Зайцева о единственном его сыне – Егоре.

Тема семьи для модельера особенно остра, поскольку его ребенок воспитывался отчимом, который мог мальчика наказывать и ставить на колени. Несмотря на это, мальчик вырос хорошим и порядочным, уверен Зайцев. Тот период жизни Зайцев до сих пор вспоминает с болью, и когда говорит на камеру о разлуке с сыном, не может сдержать слез.


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