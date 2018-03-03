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Холли Берри поведала о любимой позе в йоге

Сегодня, 14:23

51-летняя Холли Берри поделилась положительными сторонами растяжки. Хоть знаменитая голливудская актриса уже немолода, её формам могут завидовать даже 20-летние девушки.

Сыгравшая роль Женщины-кошки до сих пор гордится своей гибкостью. И недавно снимки упражнений для растяжки она обнародовала на своём аккаунте в социальной сети Instagram. Любители йоги тотчас же узнали стойку в момент упражнения, которое выполняла Холли. Это была стойка на плечах. Как говорит Холли Берри, такая поза укрепляет спину и ноги. Она подчеркнула основную составляющую растяжки, улучшающую мобильность и уменьшающую риск травм.

Стоит упомянуть, йога в почёте не только у звёзд США. Российские ничем не уступают вышеупомянутым. К примеру, ярые фанаты йоги в России - это Светлана Бондарчук, Татьяна Навка и Валерия.


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