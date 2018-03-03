Алексей Чадов и Ирина Медведева приняли участие в флешмобе ГИБДД Башкирии

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Флешмоб «Нас всех ждут дома», организованный ГИБДД республики Башкортостан, поддержали известные актёры Алексей Чадов и Ирина Медведева. Знаменитости по завершении спектакля «Незнакомка» в Уфе сфотографировались с агитационным плакатом в поддержку акции.

Мероприятие прошло в здании Русского драматического театра. Здесь в этот вечер собралось немало поклонников творчества именитых актёров. Случаем не преминули воспользоваться местные автоинспекторы, инициировавшие акцию с призывом соблюдать правила безопасности дорожного движения Чадова и Медведеву пригласили сделать фото с агитационным плакатом, и звёзды без лишних уговоров согласились принять участие во флешмобе. Ранее в нём уже участвовали Стас Михайлов, Сергей Жуков, Сергей Пенкин, Любовь Успенская, Михаил Ефремов и другие знаменитости.

Ранее мы писали, что Юлия Самойлова примет участие в благотворительном мероприятии в Ухте. Певица споёт на бесплатном концерте для приглашённых гостей.