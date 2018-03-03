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Дарья Пынзарь хочет уехать и оставить детей в Турции на неделю

Сегодня, 13:41

Модель Дарья Пынзарь, которая проводит отдых с семьёй в Аланьи и даже подумывает о переезде, намерена оставить сыновей в чужой стране на целую неделю.

 Как сообщила Дарья в своём блоге, семья готовится к возвращению в Россию на несколько дней. Но супруги до сих пор не решили, нужно ли брать с собой детей. Так Дарья предположила, что оставит сыновей с няней в Турции до 11 марта. При этом девушка назвала себя и мужа сумасшедшими.

Не могли с ними не согласиться и подписчики Дарьи в Instagram. Они буквально набросились на девушку с обвинениями в невыполнении родительских обязанностей. Хотя часть поклонников с ними не согласились, не увидев в ситуации ничего криминального. Они поддержали Дарью и её порой странные методы воспитания и отметили, что с такой мамой мальчишки вырастут настоящими, самостоятельными мужчинами.


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