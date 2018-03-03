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Троянова считает, что её сын умер из-за чувства вины

Сегодня, 13:23

Знаменитость призналась, что предчувствовала смерть ребёнка, но не смогла ей помешать. Чувство вины стало причиной гибели сына Яны Трояновой, о чём сама актриса рассказала в одном из недавних откровенных интервью.

Звезда кино считает, что на характер сына повлияли дурные знакомства и отрицательная наследственность. Несмотря на то, что юноша пристрастился к запрещённым вещества, уходил из жизни он трезвым, рассказала Троянова. Актриса уверена, что её сына одолело чувство стыда, с которым он не смог справиться. Молодой человек, по её мнению, осознавал свою вину в ряде конфликтов и неприятных ситуаций в семье. Также знаменитость призналась, что незадолго до гибели сына она предчувствовала это, однако не смогла изменить ситуацию.

Ранее Троянова рассказала, почему не любит сниматься в постельных сценах. Актриса заявила, что не только не участвует в таких эпизодах, но и не может смотреть на них на экране.


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