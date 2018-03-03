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Ксения Бородина влюбилась в грузинскую кухню

Сегодня, 13:19

Телеведущая Ксения Бородина поделилась с поклонниками подробностями визита в Грузию. Звезда пробыла там всего один день, но думает, что набрала 3 лишних килограмма.

Ведущая шоу «Дом-2» на ТНТ Ксения Бородина рассказала подписчикам в Instagram, как прошёл её визит в Грузию. Звезда написала: «Жаль, что у нас был только один день в Грузии, но мы туда не отдыхать приезжали, поэтому наберемся сил и обязательно вернёмся». Бородина рассказала, что очень устала и даже не помнит, как добралась до дома из аэропорта, но в этой стране ей очень понравилось и она планирует ещё раз побывать там, уже на отдыхе.

Больше всего Ксении Бородиной понравилась грузинская кухня. Звезда увлеклась местными блюдами и подозревает, что привезла из Грузии 3 лишних килограмма. Подписчики порадовались за ведущую, а те, кому повезло побывать в Грузии, присоединились к её восхищённым отзывам о национальном гостеприимстве. Рассказ о коротком путешествии в Грузию помог Ксении Бородиной набрать за полчаса больше 50 тысяч отметок «Нравится».


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