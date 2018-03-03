Гобозов опубликовал в Instagram совместное фото с участниками «Дома-2»

Сегодня, 12:50

Участник популярного телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов порадовал подписчиков в Instagram очередным снимком с проекта, съёмки которого проходят на Сейшельских островах. На этот раз молодой человек предстал перед объективом в компании прочих звёзд «телестройки».

На фото участники «Дома-2» позируют, расположившись друг за другом на лестнице, ведущей в один из бунгало. Сами они не скрывают радости и охотно улыбаются в камеру для очередного снимка в коллекцию Гобозова. Ведущие шоу на фотографии не «засветились». Вероятно, поблизости в этот момент ни одного из них не оказалось.

«Привет Сейшелы!!! Привет всем давненько не выкладывал посты», - подписал пост Гобозов (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее мы писали, что Александр поссорился с Ольгой Бузовой. Сразу после возвращения на проект участник устроил грандиозный скандал.