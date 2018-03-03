Экс-участница «Дома-2» рассказала о деталях своей беременности

Сегодня, 14:20

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» на ТНТ Мария Адоевцева призналась поклонникам, что беременна. Скрывать «деликатное положение» дальше не получилось.

Мария Адоевцева, известная по участию в проекте «Дом-2» поделилась с подписчиками в Instagram приятной новостью. Звезда рассказала, что ждёт ребёнка: «Сдаюсь и делюсь приятным известием. Я снова стану мамой!». Мария рассказала, что сейчас находится на 17 неделе беременности. Некоторые подписчики давно подозревали, что Адоевцева находится в «деликатном положении» и неоднократно спрашивали её об этом в комментариях. Теперь их догадки подтвердились.

Известие Мария сопроводила красивой фотографией у окна, где сидит в белом платье, осторожно придерживая рукой живот. Поклонники отнеслись к новости у пополнении в семье экс-участницы «Дома-2» очень тепло: «Поздравляю! Лучшие новости! Здоровья Вам и всей Вашей семье!». Всего за 2 часа Марии Адоевцевой и её приятному признанию поставили почти 20 тысяч «лайков».