VistaNews.ru


Оксана Пушкина призналась в сексуальном домогательстве

Сегодня, 11:17

Известная экс-телеведущая Оксана Пушкина не привыкла рассказывать тайны своей жизни, после начала политической карьеры. Накануне она поведала историю своего прошлого. Пушкина призналась в сексуальном домогательстве.

 Оксана Пушкина не редко становилась жертвой пристальных взглядов мужчин, которые охотятся за любовью красивых женщин. В ее прошлом немало случаев, когда она лично провоцировала мужчин на симпатию для достижения своих целей. Бывшая звезда телеэкранов рассказала, что к счастью не пользовалась своей красотой в интимных целях и всегда соблюдала черту «Стоп» в флирте с мужчинами.

Тема сексуальных домогательств актуальна для современной России и стран мира. Причиной стал процесс уравнения обеих полов в профессиональном, семейном, общественном плане и укоренение термина «гендерное равенство».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.