Оксана Пушкина призналась в сексуальном домогательстве

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Известная экс-телеведущая Оксана Пушкина не привыкла рассказывать тайны своей жизни, после начала политической карьеры. Накануне она поведала историю своего прошлого. Пушкина призналась в сексуальном домогательстве.

Оксана Пушкина не редко становилась жертвой пристальных взглядов мужчин, которые охотятся за любовью красивых женщин. В ее прошлом немало случаев, когда она лично провоцировала мужчин на симпатию для достижения своих целей. Бывшая звезда телеэкранов рассказала, что к счастью не пользовалась своей красотой в интимных целях и всегда соблюдала черту «Стоп» в флирте с мужчинами.

Тема сексуальных домогательств актуальна для современной России и стран мира. Причиной стал процесс уравнения обеих полов в профессиональном, семейном, общественном плане и укоренение термина «гендерное равенство».