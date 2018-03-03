VistaNews.ru


Стоцкая жестко раскритиковала свою фигуру

Сегодня, 11:36

Популярная российская поп-исполнительница Анастасия Стоцкая стала новой героиней шоу «Модный приговор», раскритиковав собственную фигуру. Звезда шоу-бизнеса обозвала себя Губкой Бобом, жестко пройдясь по своим пышным формам.

Эксперты шоу «Модный приговор» попросили Стоцкую перечислить вещи, которые она не так давно исключила из своего гардероба. Первыми певица назвала обтягивающие платья, переставшие сочиться с ее пышной фигурой.

«Больше никогда не надену обтягивающие платья», - резко заявила Стоцкая.

Звезда отечественного шоу-бизнеса в шутку назвала себя Губкой Бобом. С мультипликационным героем поп-исполнительницу объединяют жизнелюбие, харизма и открытость к экспериментам со стилем. Сейчас Стоцкая довольно жестко ограничивает себя в еде, предпочитая, зачастую, перебивать голод овсянкой на воде или омлетом.

К слову, эксперты «Модного приговора» отметили, что певица превосходно выглядит и в мешковатых нарядах.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.