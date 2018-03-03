«Дом-2»: Трегубенко и Суханова официально оформили развод

Сегодня, 11:09

Звёзды популярного телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Элла Суханова и Игорь Трегубенко официально расторгли брак. Таким образом многочисленные слухи о разладе в семье нашли своё подтверждение.

Пара оформила отношения в 2016 году. Поклонники проекта умилялись вполне не скандальными участниками и их личной жизнью, однако время от времени появлялись слухи о том, что в браке Сухановой и Трегубенко не всё так хорошо, как кажется. И вот теперь в своём Instagram девушка официально заявила, что она и Игорь более не являются супругами. Звезда «Дома-2» поблагодарила бывшего возлюбленного за то, что тот не стал устраивать скандалов и не опустился до оскорблений. Суханова заявила, что они с Трегубенко остались друзьями, чему она несказанно рада.

Ранее мы писали, что новая участница «Дома-2» бросила бойфренда раздевшись на морозе. Девушка устроила настоящий перформанс на глазах у удивлённых участников на лобном месте. Она рассталась с парнем будучи обнажённой.