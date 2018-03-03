VistaNews.ru


«Дом-2»: Трегубенко и Суханова официально оформили развод

Сегодня, 11:09

Звёзды популярного телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Элла Суханова и Игорь Трегубенко официально расторгли брак. Таким образом многочисленные слухи о разладе в семье нашли своё подтверждение.

Пара оформила отношения в 2016 году. Поклонники проекта умилялись вполне не скандальными участниками и их личной жизнью, однако время от времени появлялись слухи о том, что в браке Сухановой и Трегубенко не всё так хорошо, как кажется. И вот теперь в своём Instagram девушка официально заявила, что она и Игорь более не являются супругами. Звезда «Дома-2» поблагодарила бывшего возлюбленного за то, что тот не стал устраивать скандалов и не опустился до оскорблений. Суханова заявила, что они с Трегубенко остались друзьями, чему она несказанно рада.

Ранее мы писали, что новая участница «Дома-2» бросила бойфренда раздевшись на морозе. Девушка устроила настоящий перформанс на глазах у удивлённых участников на лобном месте. Она рассталась с парнем будучи обнажённой.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.