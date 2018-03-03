Участники «Дома-2» шокировали зрителей неожиданным расставанием

Сегодня, 10:46

В Сети появилась информация о расставании пары участников реалити-шоу «Дом-2». Юля Ефременкова и Сергей Кучеров больше не вместе.

Зрители телепроекта «Дом-2» на ТНТ давно заметили, что в паре Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова не всё гладко. Многие ожидали, что влюблённые покинут проект после возвращения с Сейшельских островов, но они остались на «стройке». Большинству зрителей очень нравилась эта пара. Несмотря на некоторые конфликты и ссоры Ефременкова и Кучеров казались созданными друг для друга. Недавно они даже заявляли, что будут бороться в проекте «Свадьба на миллион». И вот теперь в социальной сети «ВКонтакте» на фан-странице проекта появилась информация о расставании пары.

«На этот раз, как они утверждают, они расстались навсегда», — так пишут администраторы страницы. Что именно стало причиной разрыва отношений, неизвестно. Однако недавно была новость о том, что в жизни Юлии Ефременковой начался сложный период — у неё тяжело заболела бабушка. Сами участники проекта пока никак не прокомментировали эту ситуацию.