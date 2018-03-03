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«Прекратите блеф»: Фанаты раскритиковали показной роман Волочковой

Сегодня, 10:39

Балерина Анастасия Волочкова выставила очередной откровенный снимок с возлюбленным. Фанаты раскритиковали эти отношения, называя их показным романом и прося «прекратить блеф», как сообщает VladTime.

  Анастасия Волочкова выставила новое фото в Instagram, где лежала со своим любовником Михаилом и плюшевым медведем. До этого балерина часто добавляла такие снимки, а доверия её возлюбленный так и не вызвал. Фанаты посчитали, что это очень подозрительный тип, который может быть со знаменитостью исключительно ради денег.

 Интернет-пользователи поразились излишней нарочитости отношений Анастасии Волочковой с Михаилом. «На самом деле, если рядом с Вами был тот мужчина, который Вам действительно дорог и близок, то мы бы вообще ничего не узнали», - подчеркнула одна подписчица, заявив, что это вообще всё может быть только ради пиара. Кроме того, некоторые заметили, что кавалер балерины выглядел уставшим, а в глазах его пустота, что явно не говорит о высоких чувствах по отношению к звезде.


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