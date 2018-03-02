Шепелев показал друзьям свою новую возлюбленную

Вчера, 23:50

После смерти своей жены Жанны Фриске Дмитрий Шепелев не разглашал подробности личной жизни. Только недавно он представил окружению новую возлюбленную.

Год назад стали поговаривать, что у Шепелева появилась девушка по имени Екатерина Тулупова, создательница женского клуба. Недавно Шепелев пришел на публичное мероприятие в компании неизвестной блондинки, которая очень похожа на Екатерину. Они пришли посетить концерт своих близких друзей Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова.

После мероприятия был фуршет для своих, где Эйвазов записал видео, на котором запечатлел пару вместе. Они приятно общаются друг с другом и в образе белокурой незнакомки можно узнать ту самую Екатерину Тулупову. В каких отношениях находятся Дмитрий и Екатерина - общественности пока что неизвестно. Очевидно, что они близки друг другу и проводят достаточно много времени вместе.